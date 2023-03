Lái xe say rượu cắn vào tay chiến sĩ CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Ngày 4/3, Công an huyện Tân Lạc (Hòa Bình) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Bùi Văn Phú (SN 1979, trú xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc) để điều tra tội Chống người thi hành công vụ.

Trước đó, Bùi Văn Phú uống rượu, sau đó điều khiển xe mô tô BKS 28E1 - 236.93 không đội mũ bảo hiểm, lưu thông trên đường liên xã Mỹ Hòa - Suối Hoa (huyện Tân Lạc).

Đối tượng Bùi Văn Phú tại cơ quan công an (Ảnh: Công an huyện Tân Lạc).

Phát hiện vi phạm Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Tân Lạc dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, Phú không chấp hành yêu cầu của tổ công tác mà bỏ lên khu vực đồi cạnh tuyến đường.

Khi được yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, Phú không chấp hành, có hành vi chửi bới, lăng mạ, xúc phạm tổ công tác. Lực lượng công an đã lập biên bản vi phạm hành chính về lỗi không đội mũ bảo hiểm; không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn và tiến hành tạm giữ phương tiện theo quy định.

Lúc này, Bùi Văn Phú tiếp tục có hành vi lăng mạ, chửi bới tổ công tác và giằng co không cho tổ công tác đưa phương tiện vi phạm lên xe chuyên dụng. Giằng co không được, Phú đã nhặt một viên gạch ở cạnh đường đe dọa tổ công tác.

Khi bị CSGT khống chế, tước viên gạch trên tay, Phú đã cắn vào tay chiến sĩ công an gây nên vết bầm tím và trầy xước da. Đối tượng sau đó nằm trên đầu xe ô tô chuyên dụng để ngăn cản không cho tổ công tác thực hiện nhiệm vụ.

Công an huyện Tân Lạc đã tăng cường lực lượng đưa Bùi Văn Phú về trụ sở Công an xã Suối Hoa. Kiểm tra nồng độ cồn đối tượng cho kết quả 0,887mg/lít khí thở. Đối tượng cũng không xuất trình được giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe theo quy định.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Lạc đã quyết định áp dụng thủ tục rút gọn để tiến hành điều tra, xử lý vụ án "chống người thi hành công vụ" theo khoản 1, Điều 330 Bộ luật Hình sự, sớm đưa đối tượng ra xét xử.