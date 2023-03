Lái xe máy không đội mũ bảo hiểm còn tát vào mặt cảnh sát khi bị dừng xe

Ngày 18/3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay, ngày 14/3, Tổ tuần tra 282 (tổ tuần tra vũ trang, kết hợp tuần tra nghiệp vụ theo kế hoạch 282 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa) đang tiến hành tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự trên đoạn đường Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, phát hiện 2 nam giới điều khiển xe mô tô Exciter không đội mũ bảo hiểm, tổ công tác yêu cầu dừng xe, xuất trình giấy tờ để kiểm tra.

Lực lượng 282 Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện nhiều vụ việc người tham gia giao thông sử dụng rượu bia, không chấp hành làm việc, chửi bới, thậm chí tấn công tổ công tác (Ảnh: CATH).

Tuy nhiên, 2 đối tượng có dấu hiệu sử dụng rượu bia và không chấp hành yêu cầu kiểm tra, không xuất trình được giấy tờ tùy thân, giấy tờ xe.

Mặc dù lực lượng tổ công tác đã kiên trì giải thích, đề nghị chấp hành nhưng đối tượng điều khiển xe liên tục có lời nói chửi bới, thách thức, không chấp hành và còn có hành vi dùng tay "tát" vào mặt tổ trưởng tổ công tác 282.

Do đó, lực lượng tổ công tác đã buộc phải khống chế, đưa đối tượng về trụ sở Công an phường Lam Sơn để làm việc.

Đối tượng điều khiển xe là Nguyễn Trung Sơn (SN 1979, trú tại Lê Cảo, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa), người ngồi sau tên là Nguyễn Thanh Hùng (SN 1980, trú tại phường Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa).

Tổ công tác 282 đã chuyển vụ việc cho Công an thành phố Thanh Hóa để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng 282 Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện nhiều vụ việc người tham gia giao thông sử dụng rượu bia, không chấp hành làm việc, chửi bới, thậm chí tấn công tổ công tác. Tất cả các đối tượng trên đều đã bị khởi tố về tội chống người thi hành công vụ và bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị người dân đã uống rượu bia tuyệt đối không điều khiển xe, chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông để không xảy ra những hậu quả đáng tiếc cho bản thân và người khác.