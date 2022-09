Lái xe biển "lộc phát" chở 25kg ma túy

Ngày 26/9, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử Phạm Xuân Tài (SN 1979, quê Bình Giang, Hải Dương) về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Khuya 12/7/2021, trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận huyện Thanh Chương (Nghệ An), Công an thành phố Vinh phối hợp các lực lượng chức năng bắt quả tang Phạm Xuân Tài khi người đàn ông này đang điều khiển ô tô biển kiểm soát Hà Nội vận chuyển gần 25,7kg ma túy các loại, được cất giấu trong 2 ba lô. Công an cũng phát hiện và thu giữ một khẩu súng cùng 7 viên đạn giấu trong ba lô chứa ma túy.

Nhận vận chuyển ma túy để lấy 100 triệu đồng, Phạm Xuân Tài bị tuyên phạt tử hình (Ảnh: Hoàng Lam).

Tài khai nhận, số ma túy này do một người đàn ông tên Ấm (không rõ lai lịch) thuê chở từ Nghệ An ra Hà Nội với giá 100 triệu đồng. Tiền công sẽ nhận khi giao xong hàng.

Trưa 11/7, Tài mượn chiếc xe ô tô biển "lộc phát" của một người bạn đi từ Hà Nội vào khu vực cửa khẩu Thanh Thủy (Thanh Chương) chờ lấy hàng. Tối cùng ngày, theo ám hiệu thống nhất trước đó, Tài dừng xe bên bìa rừng để hai người đàn ông mang ma túy lên xe. Khi Tài đang điều khiển xe ngược ra hướng Hà Nội thì bị bắt giữ.

Tang vật vụ án thu giữ hơn 25kg ma túy (Ảnh: CATP Vinh).

Tại phiên tòa, Phạm Xuân Tài thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo khai chỉ nhận lời đi vận chuyển thuê ma túy cho người đàn ông tên Ấm để lấy 100 triệu chứ không biết Ấm là ai, số ma túy vận chuyển là bao nhiêu. Còn về khẩu súng trong ba lô ma túy thì Tài không biết.

Xét thấy số ma túy mà bị cáo vận chuyển là đặc biệt lớn, Hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Xuân Tài tử hình.