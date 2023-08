Không khởi tố vụ án phá rừng liên quan nguyên lãnh đạo tỉnh Phú Yên

Ngày 3/8, đại diện Công an tỉnh Phú Yên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) vừa có quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với 2 tin báo tố giác tội phạm liên quan đến 2 nguyên lãnh đạo UBND tỉnh.

Người bị tố giác là ông P.Đ.C., nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, và ông L.V.T., nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên. Hai ông này bị tố giác có sai phạm trong việc cho phép phá rừng trái pháp luật để làm dự án.

Sau khi phá hàng chục héc ta rừng, đến nay dự án New City vẫn là bãi đất trống (Ảnh: Trung Thi).

Vụ thứ nhất, cả ông C. và ông T. bị tố giác cho phép Công ty New City phá rừng phòng hộ trái pháp luật để thực hiện Dự án khu du lịch liên hợp cao cấp New City (xã An Phú, TP Tuy Hòa).

Vụ thứ hai, ông T. bị tố giác sai phạm trong việc cho phép khai thác khoáng sản ở khu vực cấm (rừng đặc dụng) thực hiện Dự án khai thác khoáng sản phục vụ thi công hầm đường bộ Đèo Cả (thị xã Đông Hòa, Phú Yên).

Hai vụ việc nêu trên trước đây được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên thụ lý tin tố giác tội phạm, sau đó tạm đình chỉ để giám định tư pháp và các tài liệu liên quan.

Đến cuối tháng 5 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên quyết định phục hồi giải quyết 2 tin báo tội phạm đã nêu.

Mới đây, cơ quan này tiếp tục ra các quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với 2 vụ phá rừng. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp thống nhất.