Không đánh được bạn nhậu, đốt luôn 2 xe máy của đối thủ

Dân trí Hai nhóm thanh niên tổ chức ăn nhậu thì xảy ra mâu thuẫn. Do không đánh được đối phương, Khanh bực tức châm lửa đốt luôn 2 chiếc xe máy của người này.

Khanh châm lửa đốt 2 chiếc xe máy (Ảnh: A.X).

Ngày 31/10, Công an TP Thuận An (Bình Dương) đã tạm giữ Nguyễn Quốc Khanh (sinh năm 1989, quê An Giang) để điều tra về hành vi "Hủy hoại tài sản".

Theo cơ quan công an, khoảng 21h ngày 30/10, Khanh cùng Đỗ Văn Chín, Đỗ Út Mười, Hồ Xuân Dũng, Đỗ Văn Thụa và Sang (chưa rõ lai lịch) ngồi nhậu tại công trình xây dựng do anh ta quản lý tại phường Bình Chuẩn (TP Thuận An).

Cả nhóm đang nhậu thì Nguyễn Văn Sửu đi xe máy đến rồi ngồi vào nhậu chung. Sau đó, giữa Sửu và Đỗ Văn Thụa xảy ra mâu thuẫn. Được mọi người can ngăn nên Sửu đi về.

Đến đoạn đầu đường Bình Chuẩn 42 (phường Bình Chuẩn), Sửu và Thụa tiếp tục gặp nhau và xô xát. Thấy vậy, Dũng từ chỗ nhậu chạy đến can ngăn.

Lúc này, Thụa gọi điện thoại cho Khanh báo tin mình bị đánh nên nhóm của Khanh chạy đến đánh Sửu và Dũng khiến cả 2 phải bỏ chạy.

Hai chiếc xe máy bị đốt cháy trơ khung (Ảnh T.T).

Phát hiện 2 chiếc xe máy của Sửu và Dũng bỏ lại, Khanh châm lửa đốt cháy trơ khung.

Nhận tin báo, Công an phường Bình Chuẩn đã truy xét, tạm giữ các đối tượng liên quan trong đêm. Khanh cùng những người khác thừa nhận hành vi như trên.

Trung Kiên