Khống chế đối tượng truy nã la hét, kích động gia đình chống đối công an

Dân trí Khi bị công an phát hiện, bắt giữ, Thọ đã bỏ chạy ra đồng ruộng gần nhà, đồng thời la lối, kích động gia đình, người dân xung quanh gây khó khăn cho lực lượng công an.

Công an bắt giữ Thông ngoài đồng ruộng gần nhà của đối tượng (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) vừa truy bắt thành công đối tượng Nguyễn Văn Thọ (sinh năm 1995, trú tại thôn Ninh Hòa, xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương). Trước đó, Thọ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn ra Quyết định truy nã số 01 ngày 30/3/2021 về tội danh "Buôn bán hàng cấm".

Ngày 15/12/2021, sau khi xác định Thọ đang lẩn trốn tại gia đình, Công an huyện Sơn Dương đã triển khai các biện pháp tổ chức truy bắt đối tượng. Tuy nhiên, khi phát hiện lực lượng công an, đối tượng đã bỏ chạy ra khu vực ruộng gần nhà, đồng thời la lối, kích động gia đình, người dân xung quanh để gây khó khăn cho việc thực thi pháp luật của lực lượng công an.

Thông tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng chức năng đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động lực lượng công an các xã lân cận hỗ trợ; đồng thời tuyên truyền cho người dân hiểu rõ quy định của pháp luật, không cản trở lực lượng chức năng thực thi pháp luật. Sau khoảng hơn một giờ đồng hồ, lực lượng công an đã khống chế được đối tượng.

Hiện Nguyễn Văn Thọ đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.

Văn Yên