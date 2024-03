Khởi tố vụ nam sinh lớp 6 tử vong dưới hố công trình cao tốc

Ngày 29/2, Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan đến vụ việc nam học sinh lớp 6 thiệt mạng ở hố công trình cống hộp cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ.

Trước đó, ngày 28/10/2023, một nhóm học sinh ở thôn An Mỹ (xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ) đến khu vực công trình cống hộp, thôn Tam Hiệp, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ chơi.

Khu vực phát hiện nạn nhân đuối nước (Ảnh: Nhật Anh).

Lúc này cống hộp tại công trình đang trong giai đoạn thi công, xung quanh ngập nước. Sau đó, 2 học sinh nhảy xuống tắm, bị đuối nước, 1 học sinh lớp 6 tên H.N.M. thiệt mạng.

Được biết, hố công trình do Công ty cổ phần giao thông số 1, trụ sở tại tỉnh Hà Giang thi công. Thời điểm xảy ra vụ việc, ở hố công trình không có rào chắn. Công an huyện Cam Lộ đang tiếp tục thu thập chứng cứ để khởi tố bị can liên quan.