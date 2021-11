Khởi tố vụ án, bắt tạm giam người đàn ông làm lây lan dịch bệnh

Dân trí Công an huyện Giao Thủy đã Quyết định khởi tố vụ án hình sự và bắt tạm giam 3 tháng đối với bị can Phạm Văn Thanh (SN 1987), về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người khác.

Thông tin từ Công an huyện Giao Thủy cho biết, ngày 10/11, Công an huyện Giao Thủy đã khởi tố vụ án hình sự đối với bị can Phạm Văn Thanh (SN 1987), trú tại xóm Lâm Hoan xã Giao Phong, huyện Giao Thủy về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người khác theo điểm C, khoản 1, Điều 240 Bộ Luật hình sự; đồng thời bắt tạm giam 3 tháng để phục vụ điều tra đối với Phạm Văn Thanh.

Theo điều tra dịch tễ, chiều ngày 28/9, anh Thanh cùng bố đẻ đi xe cấp cứu của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định để điều trị. Sau khi làm các thủ tục khám bệnh, do Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang có đông bệnh nhân nên anh Thanh được hướng dẫn chuyển tuyến đưa bố về điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Giao Thủy.

Công an huyện Giao Thủy ra Quyết định bắt tạm giam bị can Phạm Văn Thanh (Ảnh: giaothuy.namdinh.gov.vn).

Đến 6h sáng ngày 29/9, anh Thanh và bố thuê xe taxi từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định về Trung tâm Y tế huyện Giao Thủy để khám và điều trị. Khi đến Trung tâm Y tế huyện Giao Thủy, sau khi thăm khám bệnh, các bác sỹ đã đánh giá bệnh của bố đẻ anh Thanh nặng nên Trung tâm Y tế huyện đã có giấy chuyển lên tuyến trên điều trị. Tuy nhiên, anh Thanh không thực hiện ngay việc chuyển tuyến theo hướng dẫn của bác sĩ mà gọi người nhà đón về nhà bố đẻ tại xóm 10, xã Giao Thịnh.

Đến ngày 30/9, anh Thanh đến Phòng khám đa khoa Giao Phong test nhanh Covid-19 cho kết quả dương tính. Trung tâm Y tế huyện Giao Thủy đã lập tức lấy mẫu xét nghiệm PCR đối với anh Thanh và bố đẻ. Đến 22h ngày 30/9, kết quả của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khẳng định anh Thanh dương tính với SARS-CoV-2.

Đến sáng ngày 3/10 bố đẻ anh Thanh là ông P.V.B. cho kết quả xét nghiệm PCR dương tính; vào chiều ngày 4/10 chị P.T.T. là em gái anh T. cũng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.

Đức Văn