Công an làm việc với người bị tố quấy rối, đánh 2 cô gái ở Hà Nội

Chiều 15/5, liên quan vụ 2 cô gái tố bị quấy rối rồi hành hung, chỉ huy Công an phường Đống Đa, Hà Nội, cho biết đơn vị đã làm rõ danh tính những người trong vụ việc và mời làm việc để phục vụ việc điều tra.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền một số video, hình ảnh ghi lại cảnh hai nhóm nam nữ xô xát trên vỉa hè phố Hoàng Cầu. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong thang máy của tòa nhà, vào khoảng 22h ngày 14/5.

Công an làm việc với những người liên quan (Ảnh: L.N.).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Đống Đa đã khẩn trương rà soát, xác minh và bước đầu làm rõ những người liên quan gồm: N.H.M. và P.V.D. (cùng 44 tuổi), N.T.T. (42 tuổi), N.T.T. (38 tuổi), V.H.L. và N.G.H. (cùng 25 tuổi).

Công an phường Đống Đa đang lấy lời khai, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật.

Nội dung clip cho thấy 2 cô gái cho rằng người đàn ông có hành vi quấy rối, tuy nhiên, người đàn ông và vợ phủ nhận. Sau đó, xô xát xảy ra giữa 2 bên. Trong đó, người đàn ông có hành vi đạp, đánh 2 cô gái trẻ.