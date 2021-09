Khởi tố tổ phó tổ kiểm dịch ở Bình Dương "vòi" 2 triệu đồng của shipper

Dân trí Khi phát hiện giấy thông hành của nhân viên giao hàng hết hạn, có dấu hiệu chỉnh sửa, tổ phó một tổ kiểm soát dịch bệnh ở Bình Dương đã "vòi" 2 triệu đồng rồi cho shipper đi.

Ông Trương Văn Công (trong vòng tròn) là Tổ phó Tổ kiểm soát dịch Covid-19 của phường Bình An đã có hành vi "vòi" 2 triệu đồng của nhân viên giao hàng.

Ngày 1/9, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị thông tin công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Tại hội nghị, đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Dĩ An đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Văn Công (36 tuổi, quê Vĩnh Long, tạm trú TP Dĩ An) để điều tra về hành vi "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản".

Ông Trương Văn Công là Tổ phó tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 đầu đường Thống Nhất - Quốc lộ 1K (phường Bình An, TP Dĩ An), bị khởi tố do liên quan đến vụ "vòi" 2 triệu đồng của shipper.

Cụ thể, Trương Văn Công là thành viên Đội xung kích phòng chống tội phạm phường Bình An (TP Dĩ An), được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phường phân công làm Tổ phó tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 đầu đường Thống Nhất - Quốc lộ 1K.

Ngày 16/8, khi đang làm nhiệm vụ tại chốt, ông Công phát hiện giấy tờ của anh H.T.Đ. (27 tuổi, nghề nghiệp shipper) đã hết hạn, có dấu hiệu chỉnh sửa nên hù dọa sẽ xử lý nghiêm.

Chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại đường Thống Nhất - Quốc lộ 1K.

Anh Đ. lo lắng, xin lập biên bản tại chốt nhưng ông Công không chấp nhận, yêu cầu anh Đ. phải về phường xử lý.

Tuy nhiên, đến chỗ vắng người, ông Công yêu cầu anh Đ. đưa 2 triệu đồng sẽ bỏ qua. Do không có tiền nên anh Đ. phải nhờ bạn chuyển 2 triệu đồng vào tài khoản của ông Công. Khi nhận được tiền, ông Công lên xe đi và nói với anh Đ. lần sau qua chốt sẽ không bị kiểm tra nữa.

Lãnh đạo TP Dĩ An bày tỏ sự đáng tiếc về vụ việc này. Địa phương đang xử lý nghiêm, không bao che cho người liên quan đến vụ việc.

Trung Kiên