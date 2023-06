Khởi tố thêm một bác sĩ liên quan vụ trục lợi bảo hiểm ở Đồng Nai

Ngày 29/6, liên quan đến vụ làm giả giấy tờ để trục lợi tiền bảo hiểm xảy ra tại một số phòng khám tại TP Biên Hòa (Đồng Nai), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Bùi Văn Xờ (bác sĩ, chủ Phòng khám đa khoa Tam Đức, đóng tại phường Tân Hiệp) để điều tra về hành vi Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Công an TP Biên Hòa niêm phong thùng tài liệu tại một phòng khám sáng 30/5 (Ảnh: Phú Việt).

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố 19 bị can (trong đó thi hành lệnh bắt tạm giam 18 bị can, 1 bị can cho tại ngoại) để điều tra về tội danh trên.

Trong số các bị can đã khởi tố có 5 người là trưởng, phó, bác sĩ chuyên khoa tại các phòng khám đa khoa và các dược sĩ, nhân viên y tế.

Như Dân trí đưa tin, sáng 30/5, Công an TP Biên Hòa khám xét 6 phòng khám trên địa bàn thu giữ hơn 130 ngàn giấy chứng nhận nghỉ làm được hưởng bảo hiểm xã hội, hơn 400 giấy khám sức khỏe cùng nhiều tài liệu liên quan khác.

Theo điều tra, các chủ phòng khám này đã chỉ đạo các nhân viên cấu kết với các đối tượng bên ngoài để làm giả các loại giấy tờ nhằm trục lợi tiền bảo hiểm.