Khởi tố tài xế hất CSGT Hải Phòng lên nắp capo

Ngày 31/7, nguồn tin của phóng viên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Lão (Hải Phòng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Trung Hiếu (39 tuổi, ở Tiên Lãng, Hải Phòng) về tội Chống người thi hành công vụ.

Bị can Hoàng Trung Hiếu (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, theo Công an Hải Phòng, khoảng 14h40 ngày 14/7, tại km37+800 trên quốc lộ 10, thuộc địa phận huyện An Lão, Hoàng Trung Hiếu điều khiển ô tô BKS 15A-508.83 vượt đèn đỏ.

Phát hiện sự việc, Tổ công tác Trạm CSGT Quang Trung, thuộc Phòng CSGT của Công an Hải Phòng đã ra tín hiệu dừng xe.

Thay vì chấp hành, Hiếu cho xe tiến thẳng khiến một cán bộ CSGT phải bám vào cần gạt mưa, nằm trên nắp capo xe.

Sau đó Hiếu lái xe tiếp tục điều khiển phương tiện trên đi khoảng hơn 1km. Khi xe đến địa phận xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, cán bộ CSGT đã nhảy xuống và không bị thương, còn Hiếu tiếp tục điều khiển phương tiện đi đâu không rõ.

Đến 12h15 ngày 15/7, Công an huyện An Lão, Công an huyện Tiên Lãng đã vận động được Hoàng Trung Hiếu ra đầu thú.