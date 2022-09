Khởi tố quản lý quán karaoke cháy khiến 3 cảnh sát hy sinh

Tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội diễn ra chiều 9/9, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội - cho biết Công an Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Duy Hùng về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, theo Thiếu tướng Tùng, cơ quan chức năng sẽ xem xét trách nhiệm các cá nhân, tổ chức liên quan, cá thể hóa trách nhiệm trong việc quản lý lĩnh vực này, để xảy ra hỏa hoạn tại quán karaoke ISIS, ở địa chỉ 231 phố Quan Hoa (quận Cầu Giấy).

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội tại cuộc họp báo chiều 9/9 (Ảnh: Nguyễn Trường).

Chia sẻ về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên địa bàn, ông Tùng cho biết, Công an TP luôn nhận được sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, các Cục nghiệp vụ và Thành ủy, UBND TP đã chỉ đạo Công an TP chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc công tác PCCC, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh có điều kiện. Hàng năm, Công an TP đều có kế hoạch phối hợp với các đơn vị, cùng chính quyền địa phương thực hiện nghiêm công tác này.

"Có nhiều trường hợp không chấp hành nghiêm đảm bảo công tác PCCC" - ông Tùng nói và lấy ví dụ, có cơ sở dù không đủ điều kiện, không được cấp giấy chứng nhận PCCC nhưng vẫn hoạt động lén lút để gây ra những vụ cháy.

Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội chia sẻ thêm, lực lượng công an đã mất rất nhiều nhân lực đi giám sát các cơ sở lén lút hoạt động vì lợi nhuận và Công an TP có trách nhiệm phải ngăn chặn bằng được những hành động này.

"Một số cơ sở lấy căn cứ sửa chữa nhưng vẫn có dấu hiệu hoạt động. Việc này, UBND TP và lãnh đạo Bộ, cũng như Giám đốc Công an TP chỉ đạo quyết liệt và quy trách nhiệm cá nhân, tập thể để xảy ra tình trạng vi phạm PCCC" - ông Tùng thông tin thêm.

Trước đó, chiều 1/8 xảy ra vụ cháy tại quán karaoke ISISS ở số 231 Quan Hoa. Tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng đã nỗ lực triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, hướng dẫn, đưa được 8 người ra ngoài an toàn.

Sau đó, khi 3 chiến sĩ cảnh sát quay trở lại hiện trường, lên tới tầng 4 thì cầu thang bị sập, làm đứt đường vòi chữa cháy. Trần nhà bất ngờ sập xuống, đè vào người khiến 3 chiến sĩ hy sinh.

Theo UBND quận Cầu Giấy, trước khi xảy ra vụ cháy, quán karaoke ISIS đã dừng hoạt động do chưa cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự.

Về mặt pháp lý, quán karaoke được Phòng Kinh tế quận cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu vào tháng 1/2013. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Duy Trung, sinh năm 1978.

Đến tháng 4/2013, UBND quận Cầu Giấy cấp giấy phép kinh doanh karaoke cho cơ sở ISIS. Cuối tháng 8/2013, Công an quận Cầu Giấy cấp giấy chứng nhận quán karaoke này đủ điều kiện về an ninh trật tự để làm ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Sau đó, ông Nguyễn Duy Trung đã ủy quyền cho ông Phạm Duy Hùng để quản lý hoạt động kinh doanh tại quán karaoke ISIS trong thời hạn 10 năm.

Theo nội dung báo cáo, trước khi xảy ra vụ cháy, quán karaoke ISIS đã dừng hoạt động do chưa cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự theo quy định tại Nghị định 96 của Chính phủ. Nội dung báo cáo chưa nêu về mốc thời gian quán karaoke ISIS bị dừng hoạt động.