Khởi tố "nữ quái" lừa vay hơn 7 tỷ đồng của bị hại rồi bỏ trốn

Ngày 8/2, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Phạm Thị Tuyết Anh (40 tuổi, ở phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tuyết Anh tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận đơn tố giác của bà Nguyễn Thị H. (trú tại tổ 6, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang) về việc Phạm Thị Tuyết Anh nhiều lần vay tiền của bà H., khi số tiền vay lên đến hơn 7 tỷ đồng thì Tuyết Anh bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Sau đó, bà H. nhiều lần đòi tiền nhưng không liên lạc được với Tuyết Anh, không rõ đối tượng ở đâu, làm gì.

Theo cơ quan công an, khi hỏi vay tiền bà H., Tuyết Anh đều nói là vay cho những người uy tín để bà H. tin tưởng cho vay. Thực chất, đối tượng vay tiền để tiêu xài cá nhân.

Theo tài liệu điều tra, Tuyết Anh còn sử dụng thủ đoạn trên để vay tiền của nhiều người khác trước khi bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị những ai là bị hại có liên quan đến vụ án nêu trên, đến Công an tỉnh Tuyên Quang để trình báo hoặc liên hệ với điều tra viên Lưu Quang Vũ, số điện thoại 0971084555 để được hướng dẫn giải quyết.