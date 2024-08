Khởi tố nhóm thanh, thiếu niên đi xe máy đánh võng trên đường phố

Ngày 30/8, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 20 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nhóm thanh, thiếu niên kẹp 3, không đội mũ bảo hiểm, đi xe máy tốc độ cao, lạng lách từ huyện Nam Trực lên TP Nam Định bị khởi tố (Ảnh: Công an Nam Định).

Trước đó, vào tối 9/7, nhóm thanh, thiếu niên đã tụ tập, rủ nhau kẹp 3, không đội mũ bảo hiểm, đi xe máy với tốc độ cao, lạng lách từ huyện Nam Trực lên TP Nam Định. Đến khu vực hồ Vị Xuyên TP Nam Định, 23 thanh, thiếu niên chạy xe với tốc độ cao, bóp còi inh ỏi, lạng lách, đánh võng. Nhóm này còn chạy xe thành đoàn, vừa đốt pháo vừa đi xe với tốc độ cao.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Nam Định đã truy xét, bắt giữ nhóm thanh, thiếu niên này.