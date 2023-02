Khởi tố nguyên Chủ tịch xã lập khống hồ sơ quyết toán dự án

Ngày 14/2, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hoạt (SN 1964), nguyên Chủ tịch UBND xã Mai Sơn (huyện Yên Mô, Ninh Bình) để điều tra tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cùng bị khởi tố tội danh trên với bị can Nguyễn Văn Hoạt còn có Bùi Thị Thanh Hương (SN 1988, công chức tài chính UBND xã Mai Sơn) và Mai Anh Tuyên (SN 1985, công chức Phòng kinh tế hạ tầng UBND huyện Yên Mô). Các bị can bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trụ sở xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (Ảnh: NT).

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2015 - 2016, UBND xã Mai Sơn thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã.

Với vai trò là Chủ tịch UBND xã Mai Sơn, ông Nguyễn Văn Hoạt đã câu kết với bà Bùi Thị Thanh Hương và Mai Anh Tuyên lập 3 hồ sơ quyết toán chi phí quản lý dự án trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số tiền trên 297 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Ninh Bình điều tra làm rõ.