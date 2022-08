Khởi tố người phụ nữ chở theo con nhỏ thực hiện 20 vụ trộm

Ngày 12/8, Công an huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can (cấm đi khỏi nơi cư trú) đối với Nguyễn Thị Thúy (29 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) để điều tra tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 9/8, Thúy điều khiển xe máy đến tiệm tạp hóa của chị Th. (tại xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu) hỏi mua chuối. Khi chị Th. đi lấy hàng để bán, Thúy liền trộm điện thoại của chị Th. đang sạc pin trên bàn rồi bỏ đi.

Không thấy khách, chị Th. nhìn quanh phát hiện điện thoại không còn trên bàn nên nghi ngờ Thúy lấy trộm. Chị Th. kêu người thân đuổi theo, chặn Thúy kiểm tra thì phát hiện chiếc điện thoại trong túi áo Thúy và thông tin cho công an.

Tại cơ quan công an, Thúy thừa nhận hành vi trộm cắp điện thoại và cho biết đã thực hiện khoảng 20 vụ trộm khác ở huyện Gò Dầu và huyện Bến Cầu. Do không có việc làm, phải nuôi con nhỏ (hơn 20 tháng tuổi) nên Thúy nảy sinh ý định trộm cắp tài sản, bán lấy tiền tiêu xài.

Hàng ngày, Thúy điều khiển xe máy chở theo con nhỏ chạy dọc các tuyến đường vắng người, thấy cửa hàng, tạp hóa là ghé vào vờ hỏi mua đồ. Lợi dụng lúc chủ cửa hàng, tạp hóa lấy hàng để bán, không chú ý quan sát thì Thúy ra tay trộm tiền hoặc điện thoại.