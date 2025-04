Khởi tố người đàn ông đòi tiền rồi đánh bạn gái

Ngày 11/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lê Vại (SN 1989, trú tại phường Thuận An, quận Thuận Hóa) để điều tra tội Cố ý gây thương tích.

Theo thông tin từ cơ quan công an, Lê Vại đã quen biết và có mối quan hệ tình cảm với một phụ nữ cùng địa phương. Trong quá trình quen biết, Vại đã đứng ra vay giúp người yêu số tiền 18 triệu đồng.

Cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đánh bạn gái gây thương tích (Ảnh: Công an cung cấp).

Khoảng 18h ngày 20/11/2024, sau khi đi nhậu về, giữa Lê Vại và bạn gái đã xảy ra mâu thuẫn. Đối tượng yêu cầu bạn gái trả lại số tiền đã vay, dẫn đến tranh cãi gay gắt.

Lê Vại đã dùng đá ném vào nhà nạn nhân, sau đó sử dụng gậy tre và gỗ để đánh vào người bạn gái, khiến nạn nhân thương tích ở mặt và tay trái.

Qua giám định, cơ quan chức năng xác định tổn thương cơ thể của nạn nhân là 15%.

Sau quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối tượng Lê Vại.