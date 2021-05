Khởi tố nghi can sát hại Bí thư Đảng ủy phường ở Khánh Hòa

Dân trí Chiều 26/4, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa vừa ra quyết định khởi tố bị can Vũ Thành Công (SN 1991) sau vụ án Bí thư Đảng ủy phường bị đâm tử vong trong đêm.

Nghi can Công bị khởi tố về hành vi giết người, bị tạm giam 4 tháng để phục vụ quá trình điều tra. Trước khi xảy ra vụ án mạng, Công là cán bộ công tác tại Đội điều tra tổng hợp Công an TP Nha Trang. Nạn nhân trong vụ án là ông Lê Bá Thuận (SN 1976), Bí thư Đảng ủy phường Ninh Hiệp (thị xã Ninh Hòa). Theo thông tin ban đầu, trước đó vào khoảng 22h15 ngày 20/4, Bệnh viện Đa khoa Ninh Hòa (Khánh Hòa) tiếp nhận cấp cứu ông Lê Bá Thuận trong tình trạng bị thương tích, mất nhiều máu. Do bị thương nặng nên Bí thư Đảng ủy phường Ninh Hiệp được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu. Tuy nhiên nạn nhân đã tử vong vào rạng sáng ngày 21/4. Theo cơ quan công an, ông Thuận bị đâm tại nhà riêng của vợ chồng Vũ Thành Công tại phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa. Sau đó vợ chồng Công đã đưa ông Thuận đến Bệnh viện Đa khoa Ninh Hòa cấp cứu. Trao đổi với báo chí, ông Tống Trân, Bí thư Thị ủy Ninh Hòa cho biết, ông Lê Bá Thuận nguyên là Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa. Hiện nay ông Thuận là Bí thư Đảng ủy phường Ninh Hiệp, nhận nhiệm vụ này từ đầu năm 2021. Hải Đăng