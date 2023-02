Khởi tố nam thanh niên phóng xe đâm gãy chân cảnh sát cơ động

Ngày 2/2, Công an huyện Mường La (Sơn La) cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lò Văn Khải (17 tuổi, ở xã Tạ Bú) về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào khoảng 15h30, ngày 15/12, tổ công tác đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Mường La thực hiện nhiệm vụ tại Km71+760m Quốc lộ 279D thuộc địa phận bản Két, xã Tạ Bú, thì phát hiện Lò Văn Khải (17 tuổi, ở xã Tạ Bú), điều khiển xe mô tô BKS 16H9 - 2671 đi theo hướng thị trấn Ít Ong, Mường La đi thành phố Sơn La không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe mô tô chạy với tốc độ cao.

Lò Văn Khải tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Thấy vậy, tổ công tác đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng phương tiện từ khoảng cách khoảng 30m để kiểm tra, nhưng Khải không chấp hành hiệu lệnh, không giảm tốc độ mà còn tăng tốc lao xe đâm thẳng ví trí tổ công tác đang đứng làm nhiệm vụ.

Hậu quả đã khiến chiến sỹ Giàng A Sùng, thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc (Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động) bị gẫy xương đùi trái.

Ngày 10/1, Trung tâm pháp y tỉnh Sơn La kết luận chiến sỹ Giàng A Sùng bị đâm thương tích với tỉ lệ 23%.

Sau đó, Công an huyện Mường La đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lò Văn Khải về tội cố ý gây thương tích.