Khởi tố nam thanh niên buôn lậu hàng Trung Quốc về Việt Nam

Ngày 22/6, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở đối với Phạm Văn Chỉnh (29 tuổi, ở huyện Vị Xuyên) về tội Buôn lậu.

Chỉnh thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an Hà Giang).

Kết quả điều tra xác định, khoảng tháng 3/2023, Chỉnh thực hiện hành vi mua bán nhiều danh mục hàng hóa có bao bì nhãn mác in chữ nước ngoài, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp, được vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên.

Theo cảnh sát, số hàng này Chỉnh mang về để tiêu thụ, bán kiếm lời với giá trị hàng hóa rất lớn.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.