Khởi tố một phó chủ tịch xã ở Lào Cai

Liên quan đến những sai phạm tại công trình lan can đá bờ sông Hồng bị gãy đổ sau cơn bão số 3 (Yagi) năm 2024, ngày 5/6, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng.

Hai người này gồm: Đào Minh Khánh (SN 1976, ở Lào Cai), hiện là Phó Chủ tịch UBND xã Cốc San (nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Lào Cai trước sáp nhập) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Nguyễn Đức Giang (SN 1987, quê Phú Thọ), hiện là Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Uy Long về tội Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Đào Minh Khánh (Ảnh: Công an cung cấp).

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được VKSND tỉnh Lào Cai phê chuẩn.

Kết quả điều tra xác định, vào tháng 12/2024, dư luận và các phương tiện thông tin đại chúng đã phản ánh về tình trạng xuống cấp, hư hỏng của hệ thống lan can đá tại hai công trình lớn trên địa bàn TP Lào Cai (trước sáp nhập) sau cơn bão Yagi.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định hệ thống lan can đá tại các công trình nêu trên được thi công không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, gắn kết sơ sài bằng vật liệu liên kết. Đáng chú ý, nhiều cột đá có biểu hiện bị phong hóa, không đảm bảo chất lượng. Sai phạm này đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Đức Giang, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Uy Long (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, ngày 16/11/2025, Công an tỉnh Lào Cai cũng đã ra các quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tố tụng đối với 4 đối tượng khác liên quan tới vụ án.

Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.