Khởi tố chủ thuyền hút cát trái phép trên sông Đáy

Ngày 5/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Quang Điệp (SN 1960, trú tại xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình) về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Đối tượng Lương Quang Điệp tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện, bắt quả tang Lương Quang Điệp cùng Trần Văn Hảo (SN 1974, trú tại xã Nghĩa Sơn) đang điều khiển một phương tiện thủy, hút cát từ lòng sông Đáy lên khoang chứa hàng.

Phương tiện thủy nói trên được xác định là của Lương Quang Điệp. Do hám lợi, Điệp đã thuê Hảo đi cùng để phụ việc hút cát trái phép đem bán. Cơ quan công an xác định, số tiền Điệp thu lợi bất chính từ hoạt động này là hơn 87 triệu đồng.

Đáng chú ý, Lương Quang Điệp đã có 1 tiền sự về hành vi khai thác cát lòng sông không có giấy phép nhưng vẫn tiếp tục tái phạm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang điều tra làm rõ vụ việc.