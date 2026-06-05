Chủ doanh nghiệp gian dối doanh thu, trốn hơn 4,3 tỷ đồng tiền thuế

Ngày 5/6, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Vũ Anh Tuấn (50 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột) tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Buôn bán hàng giả.

Liên quan vụ án, cơ quan công an cũng khởi tố, bắt tạm giam Trương Nam Nguyên (37 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột) về tội Buôn bán hàng giả.

Cơ quan công an khởi tố, bắt giam Nguyễn Vũ Anh Tuấn (áo xám) và Trương Nam Nguyên (Ảnh: Đức Nguyễn).

Nguyễn Vũ Anh Tuấn là chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH kính nhôm inox Anh Tuấn (trụ sở tại phường Buôn Ma Thuột) và Trương Nam Nguyên là giám đốc của công ty này.

Theo điều tra ban đầu, công ty của Tuấn kinh doanh trong lĩnh vực kính, nhôm, inox và các loại phụ kiện xây dựng. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt kiểm tra nhiều chi nhánh của công ty này trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan công an đã phát hiện, tạm giữ hơn 14.000 sản phẩm khóa cửa, phụ kiện khóa, phụ kiện cửa các loại giả mạo nhãn hiệu KIN LONG. Số hàng hóa này có tổng giá trị hơn 1,6 tỷ đồng.

Ngoài buôn bán hàng giả, cơ quan chức năng phát hiện công ty của Tuấn đã lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách để theo dõi hoạt động kinh doanh. Trong đó, một hệ thống dữ liệu nội bộ, được sử dụng để ghi nhận doanh thu, hoạt động bán hàng thực tế và hệ thống còn lại được sử dụng để kê khai, báo cáo thuế cho cơ quan chức năng.

Đối chiếu dữ liệu năm 2022-2024, công an xác định có sự chênh lệch lớn giữa doanh thu thực tế với doanh thu đã kê khai thuế. Số tiền bị bỏ ngoài sổ sách kế toán lên tới gần 379 tỷ đồng, dẫn đến thiệt hại tiền thuế cho ngân sách hơn 4,3 tỷ đồng.