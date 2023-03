Khởi tố mẹ kế đánh con chồng mang 20 vết bầm trên cơ thể

Ngày 9/3, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hà Mộng Nghi (ngụ xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời) để điều tra về tội Hành hạ người khác.

Bị can Nghi được xác định là người đã đánh bé L.M.T. (học sinh lớp 1, Trường Tiểu học 2 Lợi An, là con riêng của chồng Nghi) gây thương tích 4%.

Trước đó, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án Hành hạ người khác.

Những vết bầm trên cơ thể bé T. (Ảnh: CTV).

Như Dân trí thông tin, theo xác minh của cơ quan chức năng, chiều 21/2, bé trai L.M.T. nghi bị mẹ kế là bà Hà Mộng Nghi đánh đập tại nhà.

Qua kiểm tra sơ bộ, có khoảng 20 vết bầm tím trên cơ thể của bé T.. Nguyên nhân ban đầu là do mẹ kế nghi ngờ bé T. lấy trộm tiền.