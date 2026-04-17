Khởi tố kẻ trộm ô tô, lái xe gây tai nạn rồi leo lên ngọn dừa trốn

Ngày 17/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng Y Gin Ta Byă (19 tuổi, trú tại xã Cư M’gar, Đắk Lắk) để điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h ngày 13/4, Y Gin Ta Byă cùng Lê Hồng Hiền (15 tuổi, trú tại tỉnh Lâm Đồng) rủ nhau đi ăn nhậu. Sau đó cả 2 về phòng trọ của Y Gin Ta Byă để ngủ lại.

Đối tượng Y Gin Ta Byă tại cơ quan công an (Ảnh: Đức Nguyễn).

Khoảng 2h ngày 14/4, Y Gin Ta Byă rủ Hiền đi trộm cắp tài sản để bán lấy tiền tiêu xài. Khi di chuyển đến đường Hùng Vương (phường Tân Lập, Đắk Lắk), cả 2 đối tượng phát hiện chiếc ô tô đỗ bên đường không khóa cửa, bên trong xe có sẵn chìa khóa.

Dù bản thân không biết lái xe, không có bằng lái, Y Gin Ta Byă vẫn điều khiển ô tô chở theo Hiền lưu thông trên đường. Do không làm chủ được tốc độ và tay lái, đối tượng đã tông vào một xe tải đỗ trên vỉa hè và leo lên dải phân cách cứng trên đường mới dừng xe lại.

Ô tô hư hỏng nặng sau vụ tai nạn liên hoàn (Ảnh: Đức Nguyễn).

Gây tai nạn xong, 2 đối tượng mở cửa chạy vào rẫy cà phê bên đường rồi leo lên cây dừa trốn cho đến khi bị cơ quan công an phát hiện.

Ngoài khởi tố Y Gin Ta Byă, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đang củng cố hồ sơ để xử lý Lê Hồng Hiền theo quy định pháp luật