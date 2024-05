Khởi tố kẻ chống trả công an bằng súng côn ổ xoay

Ngày 2/5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh này, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lý Văn Vũ (trú xã Đồng Đạt, huyện Phú Lương, Thái Nguyên) về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, quy định tại Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Theo công an, đầu tháng 1 năm nay, Vũ lên mạng xã hội mua súng côn ổ xoay và 8 viên đạn; sau đó mang về bắn thử 2 viên đạn tại khu vực xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập (Phú Thọ).

Lý Văn Vũ bị khởi tố về 2 tội Đe dọa giết người và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 15/1, khi bị truy bắt về hành vi trốn thi hành án phạt tù của TAND huyện Phú Lương, đối tượng Vũ đã dùng khẩu súng nói trên bắn một phát để cản trở lực lượng công an, rồi trốn vào vùng đồi núi huyện Yên Lập.

Xác định Vũ là đối tượng lưu manh, nguy hiểm, có nhiều tiền án tiền sự, sẵn sàng dùng vũ khí nóng chống trả, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ trang bị đầy đủ vũ khí, công cụ hỗ trợ… triển khai chốt chặn, bao vây, phong tỏa khu vực.

Ngay trong tối 15/1, công an đã bắt được Vũ. Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Lập đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lý Văn Vũ để điều tra về tội Đe dọa giết người và chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ điều tra, xử lý theo quy định.

Qua đấu tranh, công an làm rõ Lý Văn Vũ chính là thủ phạm gây ra hàng chục vụ trộm cắp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và tỉnh Yên Bái.