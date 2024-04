Khởi tố Hiệu trưởng, nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

Ngày 1/4, Thượng tá Hà Kế Xuyên, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, xảy ra tại Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đồng thời khởi tố bị can đối với ông Huỳnh Tấn Tuấn, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam; ông Nguyễn Ba, nguyên Hiệu trưởng.

Huỳnh Tấn Tuấn - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam (Ảnh: Công Bính).

Cùng bị khởi tố trong vụ án này còn có kế toán Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam và một giám đốc doanh nghiệp có liên quan.

Sau khi khởi tố các bị can, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã cho tại ngoại, cấm ra khỏi nơi cư trú đối với các bị can này.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam, trong 2 nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam sử dụng kinh phí vượt so với số lượng tuyển sinh đào tạo hơn 23 tỷ đồng.

Bệnh viện Đa khoa trực thuộc Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam thực hiện kinh phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế vượt trần, vượt tổng mức (giai đoạn 2016-2020) hơn 12 tỷ đồng; nợ tiền mua thuốc khám, chữa bệnh của các đơn vị cung ứng (giai đoạn 2016-2020) 9,4 tỷ đồng.

Bệnh viện Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam đã tạm ngừng hoạt động (Ảnh: Công Bính).

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam chậm khắc phục hậu quả, đến nay không thể thu hồi phần lớn số tiền sai phạm.

Sai phạm tại Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam dẫn đến nợ lương người lao động kéo dài, giảng viên của trường quyết định ngừng việc tập thể.

Cuối năm 2023, đầu năm 2024, tỉnh Quảng Nam đã cấp bổ sung, hỗ trợ 5,8 tỷ đồng để nhà trường trả nợ lương cho người lao động.

Đến nay Bệnh viện Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam đã tạm ngừng hoạt động, nhưng vẫn còn nợ hơn 800 triệu đồng tiền lương và chế độ khác của người lao động.