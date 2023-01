Khởi tố giám đốc doanh nghiệp khai thác đá trái phép

Sáng 7/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Vấn (58 tuổi, ở tỉnh Hà Nam) Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thái Vấn để điều tra về tội vi phạm quy định khai thác tài nguyên.

Công an tỉnh Lai Châu xác định, năm 2014, doanh nghiệp tư nhân Thái Vấn, nay là Công ty TNHH Một thành viên Thái Vấn được UBND tỉnh Lai Châu cấp phép thăm dò khoáng sản mỏ đá Nậm Khao, ở xã Nậm Khao, huyện Mường Tè (Lai Châu) với thời hạn thăm dò là 9 tháng (từ tháng 4/2014 đến tháng 1/2015).

Nguyễn Văn Vấn (áo đen) tại cơ quan công an (Ảnh: Ngọc Ánh).

Mặc dù chưa được cấp phép khai thác, nhưng Nguyễn Văn Vấn đã cố ý lợi dụng việc được UBND tỉnh Lai Châu cấp phép thăm dò để thuê nhân công, mua sắm dây truyền thiết bị, máy móc tổ chức khai thác đá trái phép tại mỏ đá Nậm Khao, xã Nậm Khao, huyện Mường Tè và xuất bán cho các tổ chức, doanh nghiệp thi công một số công trình trên địa bàn huyện Mường Tè.

Tính riêng từ tháng 12/2017 đến tháng 6/2020, Công ty TNHH Một thành viên Thái Vấn đã xuất bán trái phép trên 27.000 m3 đá các loại với giá trị hơn 6,3 tỷ đồng.

Căn cứ vào quyết định khởi tố bị can số 02/QĐ-CSKT ngày 6/1/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đã ra lệnh bắt bị can Nguyễn Văn Vấn để tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu cũng đã có quyết định phê chuẩn lệnh bắt bị can Nguyễn Văn Vấn, để tạm giam.

Hiện Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.