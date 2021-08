Khởi tố gã "cha hờ" hành hạ dã man bé trai 5 tuổi ở Bình Dương

Dân trí Sau thời gian củng cố hồ sơ, Công an TP Thuận An đã khởi tố, bắt tạm giam gã "cha hờ" hành hạ bé trai 5 tuổi để điều tra, làm rõ hành vi hành hạ người khác.

Ngày 9/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thuận An (tỉnh Bình Dương), đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với bị can Lê Hoài Nam (29 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) về hành vi "hành hạ người khác".

Các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Bị can Nam bị khởi tố về tội hành hạ người khác.

Trước đó, vào ngày 4/8, đoạn clip dài hơn 4 phút ghi lại cảnh một người đàn ông đang bạo hành, đánh đập một bé trai được đăng tải lên mạng xã hội, khiến nhiều người xem bày tỏ phẫn nộ.

Theo hình ảnh ghi lại, bé trai bị người đàn ông dùng tay chân đánh đập, quăng quật liên tục. Người này còn chửi bới, đe dọa bé trai.

Dù đứa trẻ khóc lóc van xin nhưng người này không dừng lại, tiếp tục đánh bé dã man.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định sự việc xảy ra tại phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Cơ quan công an lập tức triệu tập, xét hỏi người có hành vi bạo hành trẻ em tên Lê Hoài Nam (sinh năm 1992), ngụ TPHCM, tạm trú tại Bình Quới B, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Tại cơ quan công an, Nam trình bày sống chung như vợ chồng với chị T. Bé trai 5 tuổi bị hành hạ là con ruột của người phụ nữ này.

Trung Kiên