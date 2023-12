Khởi tố đối tượng xông vào nhà một phụ nữ cướp vàng

Ngày 25/12, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Công an huyện Chợ Đồn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can là đối tượng Hà Văn Nhiếp (SN 1977, ở xã Đại Sảo, huyện Chợ Đồn) về tội Cướp tài sản.

Hà Văn Nhiếp (Ảnh: Công an Bắc Kạn).

Trước đó, ngày 21/12, Công an xã Đại Sảo tiếp nhận đơn trình báo của bà L.T.N. (ở xã Đại Sảo) về việc đêm 20/12, trong khi ở nhà một mình, bà N. đã bị một đối tượng bịt khẩu trang, mặc áo mưa khống chế, cướp tài sản là một đôi khuyên tai bằng vàng.

Sau hơn 8 giờ xác minh, cảnh sát đã làm rõ đối tượng cướp tài sản và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hà Văn Nhiếp. Ngoài ra, cơ quan công an còn tạm giữ vật chứng, đồ vật có liên quan.

Theo cảnh sát, Hà Văn Nhiếp đã có 2 tiền án, năm 2003 tiền án về tội Giết người, năm 2016 tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy.