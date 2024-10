Khởi tố đối tượng tông Trung tá Cảnh sát giao thông tử vong

Ngày 18/10, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra thị xã Ninh Hòa đã khởi tố bị can đối với Cao Nhật Trường (22 tuổi, trú huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trường là người đi xe máy tông một Trung tá Cảnh sát giao thông tử vong.

Theo công an, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã ban hành kết luận điều tra, chuyển Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố đối với bị can Trường về tội danh trên.

Trước đó, vào trưa 25/7, Trung tá P.T.A.P. (40 tuổi) đang làm nhiệm vụ tại Trạm Cảnh sát giao thông Ninh Hòa (thị xã Ninh Hòa) bị Cao Nhật Trường điều khiển xe máy trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam tông mạnh vào người. Cú tông mạnh khiến Trung tá P. bị trọng thương.

Trung tá P. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não.

Sau đó, nạn nhân được chuyển viện lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, nhưng do chấn thương quá nặng, Trung tá P. tử vong vào chiều cùng ngày.

Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Trường có hành vi điều khiển xe máy tham gia giao thông không tuân thủ quy định về tốc độ xe chạy trên đường, làm chết 1 người, đủ yếu tố cấu thành tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.