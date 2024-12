Khởi tố đối tượng hành hung cụ ông thương binh ở Thái Bình

Ngày 17/12, một lãnh đạo Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vũ Ngọc Thịnh (68 tuổi), trú tại thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng về tội Cố ý gây thương tích.

Đối tượng Vũ Ngọc Thịnh (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, Vũ Ngọc Thịnh bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Vũ Ngọc Thịnh là đối tượng đến tận nhà cụ ông N.X.L. (82 tuổi, thương binh), gây gổ và có hành vi đẩy cổng xông vào sân hành hung cụ ông N.X.L., khiến dư luận bức xúc.

Trước đó, cơ quan công an nhận được đơn trình báo của gia đình nạn nhân về việc, khoảng 9h ngày 16/11, ông N.X.L., thấy có đinh, sắt vụn rơi vãi ở ngõ của thôn, cách nhà ông L. khoảng 20m, có một bao tải sắt vụn rơi ở mé đường thôn. Do không biết của ai, nên ông L. thu dọn số sắt này.

Sau đó, ông L. gọi cho anh N.V.T. người dân cùng xã đến lấy số sắt vụn này. Anh N.V.T., có nói với ông L., bao sắt có thể do ai đi thu mua phế liệu làm rơi, nên anh T. cứ mang về, nếu biết của ai đánh rơi thì sẽ trả lại.

Sau đó, Nguyễn Thị Chín, trú tại thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, tìm đến và nhận bao sắt đó của mình đánh rơi, cho rằng ông N.X.L. đã lấy bao sắt mang bán lấy tiền và có những lời lẽ xúc phạm ông L.

Trưa 16/11, khi biết sự việc Nguyễn Thị Chín đến nhận bao tải sắt bị rơi là của mình, anh N.V.T. nói với Nguyễn Thị Chín "chiều đến nhà tôi sẽ trả lại" và đã trả lại cho Chín bao sắt vụn trên. Anh T., cũng khẳng định rằng ông L. không bán số sắt vụn này cho mình.

Tưởng chừng như sự việc được giải quyết, nhưng Chín cùng chồng mình là Vũ Ngọc Thịnh vẫn tìm đến nhà ông N.X.L. lớn tiếng chửi bới.

Chưa dừng lại ở đó, Vũ Ngọc Thịnh còn hung hăng, đẩy cổng xông vào tận sân nhà hành hung ông L.. Dù được hàng xóm can ngăn, kéo ra đường nhưng sau đó Vũ Ngọc Thịnh tiếp tục lao vào đánh ông L. ngay tại cổng, gây tụ máu đầu...