Khởi tố đối tượng hành hạ, nhốt bé trai 3 tuổi trong tủ cấp đông

Tối 15/8, trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng - Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam - cho biết, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trường Giang (25 tuổi), ở xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam về tội Giết người.

Đối tượng Nguyễn Trường Giang tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Hà Nam).

Đối tượng Giang bị cáo buộc đã hành hạ, đánh đập rồi nhốt bé trai N.H.Đ. (3 tuổi), ở xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, vào tủ cấp đông nhằm tước mạng sống của cháu bé.

Tại cơ quan điều tra, Giang khai khoảng 15h20 ngày 13/8, cháu Đ. từ nhà sang quán trà sữa KAY của Giang. Tại đây, cháu Đ. ăn uống, còn Giang dọn dẹp quán. Vì cháu bé hỏi nhiều, đòi Giang chơi cùng nên nghi phạm dùng chày kim loại đánh vào đầu khiến cháu Đ. ngã từ giường xuống đất và khóc lớn.

Giang tìm cách dỗ nhưng cháu bé càng khóc to. Vì thế, nghi phạm đã dùng tay trái bịt miệng, tay phải bóp cổ và ghì cháu Đ. xuống sàn nhà tới khi cháu bé không khóc và nằm im. Khi Giang buông tay ra thì cháu bé lại kêu: "Ông ơi, mẹ ơi chú đánh con".

Lúc này, nghi phạm nảy sinh ý định giết cháu bé. Giang dùng dây dù siết cổ Đ., rồi bịt miệng, đập đầu cháu bé xuống sàn nhà. Khi nạn nhân bất tỉnh, Giang để bé trai vào thùng carton, cho vào ngăn đông của tủ lạnh bảo ôn rồi bỏ đi.

Tới khoảng 17h chiều 13/8, ông Thược - ông nội của cháu Đ. - đi có việc về thì không thấy cháu trai đâu. Sau khi gia đình kiểm tra camera thì thấy cháu Đ. có đi vào quán của Giang nhưng chưa thấy cháu bé đi ra.

Nghi ngờ có cháu Đ. vẫn ở trong quán của Giang nên ông Thược đã nhờ người cắt khóa, phá cửa quán để tìm kiếm. Khoảng 18h cùng ngày, mọi người đã phát hiện cháu Đ. trong tủ đông của quán Giang. May mắn cháu Đ. đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Đến 22h30 cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam bắt giữ Nguyễn Trường Giang khi nghi phạm trốn ở Hà Nội.

Chiều ngày 15/8, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng - Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, cùng đoàn công tác đã đến Bệnh viện Nhi Trung ương thăm hỏi sức khỏe và tặng quà động viên cháu Đ.

Theo thông tin từ gia đình cháu bé, khoảng 19h tối ngày 15/8 cháu Đ. đã được làm thủ tục xuất viện.