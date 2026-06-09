Khởi tố đối tượng đâm trung tá công an khi được vận động xét nghiệm ma túy

Ngày 9/6, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lê Đình Triều (SN 1990, trú tại xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) về tội Giết người.

Trước đó, ngày 1/6, tổ công tác do Trung tá Phạm Ngọc Khánh, Đội trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, chủ trì, phối hợp với Công an xã Nông Cống tổ chức xét nghiệm đối với các đối tượng liên quan đến ma túy trên địa bàn.

Lê Đình Triều (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Khi tổ công tác đến nhà để tuyên truyền, vận động, giải thích và mời Lê Đình Triều lên trụ sở Công an xã xét nghiệm chất ma túy, đối tượng không chấp hành, khóa cửa cố thủ bên trong phòng ngủ ở tầng 1, dùng dao nhọn chống đối quyết liệt.

Đối diện với đối tượng manh động, có hung khí nguy hiểm, Trung tá Khánh đã cố gắng tiếp cận để tuyên truyền, vận động đối tượng buông hung khí, chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, đối tượng bất ngờ mở cửa, cầm dao lao ra tấn công khiến Trung tá Khánh bị đâm trúng vùng cổ, đứt động mạch cảnh ngoài, mất nhiều máu.

Lực lượng công an đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng. Qua xét nghiệm nhanh, Lê Đình Triều dương tính với chất ma túy. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận đã sử dụng ma túy đá vào tối 31/5.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi, động viên cán bộ công an bị thương khi làm nhiệm vụ (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Ông Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cùng lãnh đạo tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên Trung tá Phạm Ngọc Khánh.

Tại buổi thăm hỏi, lãnh đạo tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần dũng cảm, ý thức trách nhiệm và sự kiên quyết đấu tranh với tội phạm của Trung tá Phạm Ngọc Khánh cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.