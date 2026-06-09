Bị nhắc chuyện đi vệ sinh, nam thanh niên ở TPHCM dùng búa đánh người

Ngày 9/6, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Hậu (21 tuổi, ngụ TPHCM) 14 năm tù về tội Giết người.

Bị cáo Nguyễn Minh Hậu (Ảnh: Xuân Duy).

Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng ngày 22/1/2025, trên đường Phạm Thế Hiển, xã Bình Hưng, Hậu đã dùng búa đánh nhiều nhát vào vùng đầu và lưng anh K., gây thương tích với tỷ lệ tổn hại cơ thể 59%.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, Hậu khai nguyên nhân xuất phát từ việc bị hại nhắc nhở bị cáo chuyện đi vệ sinh trước nhà mình. Bực tức vì sự việc này, Hậu đã dùng búa tấn công anh K..

Bị cáo thừa nhận bản thân nhận thức được việc dùng búa đánh vào vùng đầu người khác có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng của người khác. Việc bị hại không tử vong là ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo.

Tuy nhiên, tòa cũng xem xét một số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo như trình độ nhận thức pháp luật hạn chế do không biết chữ, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tự nguyện bồi thường cho bị hại số tiền 1 tỷ đồng.