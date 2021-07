Khởi tố đối tượng "ăn vạ", đánh người khi bị hỏi lý do ra đường

Dân trí Phạm Văn Hiếu (trú huyện Phú Hòa, Phú Yên) vừa bị khởi tố về tội "Chống người thi hành vụ". Trước đó, đối tượng này đã "ăn vạ" và đánh thành viên tổ công tác phòng, chống Covid-19.

Chiều 27/7, Viện trưởng Viện KSND huyện Phú Hòa Lê Hồng Văn đã ký ban hành Quyết định truy tố bị can đối với Phạm Văn Hiếu (sinh năm 1987, trú thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Đối tượng Phạm Văn Hiếu.

Theo cáo trạng truy tố, vào chiều tối 24/7, Tổ tuần tra lưu động Công an Phú Hòa phối hợp Công an xã Hòa An tiến hành tuần tra, tuyên truyền và xử lý hành vi vi phạm liên quan đến phòng chống dịch Covid-19 tại khu vực vòng xuyến quốc lộ 1 - quốc lộ 25 (xã Hòa An), thì Phạm Văn Hiếu điều khiển mô tô BKS 78C1 317.11 chở H.T.H (SN 1994, trú TP Tuy Hòa) đến dựng xe trên quốc lộ 25 sát vị trí tổ tuần tra.

Thấy vậy, Trưởng Công an xã Hòa An yêu cầu Hiếu xuất trình giấy tờ xe, giấy tờ tùy thân và giấy tờ chứng minh ra đường khi thật sự cần thiết, nhưng Hiếu không thực hiện mà còn lớn tiếng chửi bới lực lượng đang làm nhiệm vụ, rồi dùng điện thoại cá nhân quay phim.

Lúc này, Trưởng Công an xã Hòa An đã đến nhắc nhở và yêu cầu Hiếu về nhà bởi tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, Hiếu không chấp hành mà còn lấy các viên đá đập xuống dải phân cách, rồi ngang nhiên nằm xuống mặt đường quốc lộ 25 gây cản trở giao thông, thách thức lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ.

Sau khi tỉnh Phú Yên quyết định thực hiện Chỉ thị 16 trên phạm vi toàn tỉnh, Công an tỉnh này đã đồng loạt ra quân kiểm tra quy định ra đường phải có lý do chính đáng (Ảnh: CA TP Tuy Hòa cung cấp).

Thấy hành vi sai trái của Hiếu, một cán bộ CSGT (Công an huyện Phú Hòa) đến yêu cầu Hiếu không được cản trở giao thông thì Hiếu đứng dậy chửi bới, rồi lấy mũ bảo hiểm đánh người CSGT này.

Lập tức, tổ tuần tra tiến hành khống chế đưa Hiếu về Công xã Hòa An làm việc.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Hiếu.

Trung Thi