Khởi tố cựu Trung úy công an và Phó Chủ tịch UBND xã ở Bình Thuận

Chiều 7/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) đã khởi tố bị can Lê Văn Thanh (cựu Trung úy, từng công tác tại Công an huyện Hàm Thuận Nam) và Phạm Anh Tùng (Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam) về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố Võ Văn Tánh, Trần Văn Quý và Đoàn Vĩnh Tân (cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) về tội Đưa hối lộ. Tất cả 5 bị can được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan điều tra khám xét Đội quản lý thị trường số 2 vào năm 2022 (Ảnh: Trúc Hà).

Theo kết quả điều tra mở rộng vụ án Nhận hối lộ, xảy ra tháng 9/2022, Cơ quan CSĐT đủ cơ sở chứng cứ về việc Lê Văn Thanh, Phạm Anh Tùng khi tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Hàm Thuận Nam (do Đội quản lý thị trường số 2 chủ trì) đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái các quy định.

Cụ thể, khi kiểm tra 3 cơ sở sản xuất gạch ngói ở xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam. Các bị can Tánh, Quý và Tân (đều là người của các cơ sở bị đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc tàng trữ khoáng sản khai thác trái phép) đã có hành vi Đưa hối lộ để được bỏ qua sai phạm.

Đến nay, vụ án đã khởi tố 11 bị can, trong đó có 8 bị can từng là cán bộ quản lý thị trường, thuế, kinh tế hạ tầng, công an và lãnh đạo UBND xã.

Trước đó, để kiểm tra hoạt động tàng trữ đất sét của các hộ kinh doanh lò gạch tại xã Tân Lập, lãnh đạo UBND huyện Hàm Thuận Nam giao Đội quản lý thị trường số 2 chủ trì phối hợp kiểm tra từ ngày 1/6 đến 21/6/2022.

Đoàn công tác đã kiểm tra việc tàng trữ đất sét tại 3 cơ sở và đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được phân công để lập hồ sơ hạ thấp khối lượng đất sét mà 3 cơ sở tàng trữ không có nguồn gốc hợp pháp, gây thất thoát tài sản Nhà nước.