Khởi tố chuyên viên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 26/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố bà Nguyễn Thị Thanh Hương (SN 1978, ngụ thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ), chuyên viên Phòng Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, về tội Môi giới hối lộ.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khởi tố vụ án Lừa đảo, làm giả con dấu, tài liệu, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, đưa và môi giới hối lộ do bị can Nguyễn Văn Thanh và đồng phạm thực hiện.

Đến nay, liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thanh (SN 1983, trú đường Nguyễn Hới, TP Vũng Tàu) để điều tra về hành vi Lừa đảo.

Cơ quan chức năng cũng đã khởi tố Nguyễn Thị Thu Hà, cán bộ địa chính xây dựng phường 2, TP Vũng Tàu; Phạm Thị Kim Loan, nhân viên chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Bà Rịa, ông Nguyễn Quang Tú, nhân viên Văn phòng HĐND TP Bà Rịa; Nguyễn Thị Tâm (làm việc ở một doanh nghiệp); ông Nguyễn Văn Tý, nguyên nhân viên hợp đồng Phòng kinh tế, UBND TP Vũng Tàu. Tất cả những người này bị khởi tố về tội Môi giới hối lộ.