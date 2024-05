Khởi tố 8 thanh thiếu niên bốc đầu xe máy trên cao tốc

Ngày 9/5, Công an TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, cho biết đơn vị đã khởi tố bị can đối với 8 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo cơ quan chức năng, Công an TP Thái Nguyên tiếp nhận tin báo về một nhóm thanh niên đi xe máy bốc đầu trên cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn), đăng tải clip lên mạng xã hội.

Công an TP Thái Nguyên đã phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh vào cuộc điều tra, làm rõ.

Kết quả xác minh ban đầu thể hiện, chiều 2/5, Nguyễn Tuấn Dương (15 tuổi) cùng Hoàng Trung Hải (16 tuổi) đã rủ 11 thanh niên khác có độ tuổi từ 16-18 (trong đó có 2 nữ) đi 7 xe máy chở nhau đi thành đoàn với tốc độ cao.

Các đối tượng trong vụ việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Một số đối tượng trong nhóm thay nhau điều khiển xe bằng một bánh trên đường Thái Nguyên - Bắc Kạn gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự. Quá trình thực hiện hành vi bốc đầu, các đối tượng dùng điện thoại quay lại video và đăng lên mạng xã hội gây bức xúc.

Tại cơ quan điều tra, các bị can khai thực hiện hành vi này nhằm quay clip để đăng lên mạng xã hội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng khác để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, trong số các đối tượng trên có 4 người đã từng bị Cơ quan điều tra đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường nhưng vẫn tiếp tục vi phạm.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an TP Thái Nguyên cho biết hành vi trên của các bị can không những làm mất an ninh trật tự, mà còn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, cho xã hội. Đồng thời, việc các đối tượng đăng tải lên mạng xã hội vô hình trung làm "lây lan" cái xấu cho những thanh thiếu niên khác.

Vì vậy, vị chỉ huy đề nghị các bậc phụ huynh cần giáo dục, kiểm soát con cái tốt hơn, có biện pháp dạy dỗ, định hướng, tránh để con em thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật