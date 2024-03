Công an Hải Phòng triệu tập 2 thanh niên lái xe máy bốc đầu trên đường

Ngày 3/3, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an quận Dương Kinh và Công an huyện Tiên Lãng đã triệu tập 2 thanh niên đến trụ sở để làm rõ hành vi điều khiển xe máy bốc đầu trên đường, gây nguy hiểm cho bản thân và người đi đường.

Nguyễn Quốc H. và Nguyễn Mạnh D. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Hai thanh niên bị triệu tập là Nguyễn Quốc H. (18 tuổi, ở quận Lê Chân, Hải Phòng) và Nguyễn Mạnh D. (18 tuổi, ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng).

Theo Công an Hải Phòng, trong các ngày 1 và 2/3, trên mạng xã hội phản ánh có 2 trường hợp nam giới đi xe máy có hành vi bốc đầu trên đường.

Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc Công an Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương vào cuộc xác minh.

Sau đó, công an đã xác định được H. và D. chính là 2 trường hợp bị phản ánh đi xe máy bốc đầu trên mạng xã hội.

Cụ thể, khoảng 16h ngày 1/3, H. mượn một chiếc xe máy của bạn, sau đó điều khiển xe máy bốc đầu khoảng 100m tại đoạn đường thuộc quận Dương Kinh.

Tiếp đó, công an xác định, 16h30 ngày 28/2, D. điều khiển xe máy trên đường 212 thuộc địa bàn huyện Tiên Lãng, đã có hành vi bốc đầu xe. Thời điểm này ngồi phía sau xe D. điều khiển có Trịnh Gia B. (15 tuổi, ở huyện Tiên Lãng).

Công an quận Dương Kinh, Công an huyện Tiên Lãng đang tiếp tục xác minh, làm rõ, để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.