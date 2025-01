Khởi tố 8 giám đốc liên quan đường dây mua bán hóa đơn 4.400 tỷ ở TPHCM

Ngày 4/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can đối với Phạm Tiến Cường (SN 1987, Giám đốc Công ty Cường Thịnh Phát), Dương Văn Hùng (SN 1965, Giám đốc Công ty Hùng Hà), Trần Thị Châu (SN 1974, Giám đốc Công ty Hoàng Mỹ), Đinh Văn Đông (SN 1982, Giám đốc Công ty Thành Đông), Nguyễn Đức Phúc (SN 1980, Giám đốc Công ty Môi trường 3R Việt Nam), Mai Cư (SN 1963, Giám đốc Công ty Anh Anh Nhân), Vũ Văn Tuấn (SN 1974, Quản lý điều hành Công ty Song Ngân), Phạm Thị Trang (SN 1989, kế toán), Trần Văn Minh (SN 1984, Giám đốc Công ty Granite Marble Hoàng Mỹ), Lê Anh Quang (SN 1987, Giám đốc Công ty Trung Sơn), Trương Văn Thời (SN 1992, Kế toán Công ty Trung Sơn) về tội Mua bán trái phép hóa đơn và Trốn thuế.

Cảnh sát tống đạt quyết định khởi tố bị can Vũ Văn Tuấn (Ảnh: Thuận Thiên).

Theo cảnh sát, việc khởi tố các bị can trên nằm trong kế hoạch mở rộng đấu tranh chuyên án về mua bán trái phép hóa đơn tại TPHCM và các tỉnh, thành phố trên cả nước do bị can Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu.

Phòng PC03 cho biết, từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn, Trang câu kết với em ruột là Hoàng Ngọc Phượng Trân và người thân trong gia đình.

Nhóm này sử dụng chứng minh nhân dân, căn cước công dân của người thân quen hoặc mua tại các tiệm cầm đồ, sau đó thuê bị can Ngô Thị Bích Thủy làm dịch vụ thành lập các công ty "ma", nhằm mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều đối tượng, thu lợi bất chính.

Bị can Dương Văn Hùng (Ảnh: Thuận Thiên).

Kết quả đấu tranh chuyên án, Phòng PC03 xác định, Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và đồng phạm đã thành lập, sử dụng 41 công ty "ma", bán trái phép 35.000 hóa đơn GTGT cho gần 6.500 doanh nghiệp, đơn vị ở 52 tỉnh, thành phố, với tổng giá trị hơn 4.400 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 60 tỷ đồng.

Nhà chức trách nhận định hoạt động mua bán hóa đơn của Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và đồng bọn gây ảnh hưởng đến trật tự quản lý thuế, hoạt động bình thường của doanh nghiệp, gây thất thu thuế cho Nhà nước.

Riêng Trang là đối tượng có chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế, nên thực hiện hành vi phạm tội một cách tinh vi, che giấu tội phạm, dẫn đến gây khó khăn trong việc phát hiện, điều tra, xử lý.

Tuy nhiên, với tinh thần đấu tranh với tội phạm đến cùng, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã tập trung chỉ đạo các đơn vị áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ đối tượng gây án, thu thập được nhiều tài liệu chứng cứ quan trọng, thu hồi tài sản trong vụ án.

Bị can Trần Văn Minh (Ảnh: Thuận Thiên).

Đến nay, Phòng PC03 đã khởi tố 66 bị can, thu hồi số tiền khoảng 50 tỷ đồng. Cảnh sát đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân, doanh nghiệp có hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp của các công ty do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang thành lập, để răn đe và phòng ngừa chung.