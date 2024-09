Khởi tố 7 đối tượng chặt hạ gỗ quý vùng lõi Vườn quốc gia Xuân Sơn

Tối 3/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 7 bị can thường trú ở tỉnh Phú Thọ và Sơn La, về tội Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Các đối tượng này đã chặt phá, khai thác trái phép gỗ rừng thuộc Vườn quốc gia Xuân Sơn.

7 đối tượng bị khởi tố về tội Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản quy định tại Điều 232 Bộ luật Hình sự (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ).

Quá trình điều tra xác định, tháng 11/2023, Trần Văn Nghị (trú ở xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, Phú Thọ, làm nghề mộc) đặt vấn đề mua gỗ của Phạm Văn Thành (trú ở huyện Phù Yên, Sơn La).

Thành đồng ý, rồi tìm gặp Giàng A Câu, Giàng A Lâu, Giàng A Sái, Mùa A Páo, Sồng A Câu (đều trú tại bản Đoàn Kết, xã Mường Do, huyện Phù Yên) bàn bạc và tìm cách vào rừng đặc dụng thuộc Vườn quốc gia Xuân Sơn chặt hạ gỗ.

Các đối tượng đã dùng cưa máy hạ 4 cây trai với khối lượng trên 19m3, thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm nhóm IIA và 3 cây trai thông thường, khối lượng trên 1,5m3, trong lõi vườn quốc gia. Sau đó, nhóm đối tượng chuyển giao gỗ cho Phạm Văn Thành mang đi bán.

Sau khi khởi tố 7 đối tượng trên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Sơn đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

Gỗ quý thuộc vùng lõi Vườn quốc gia Xuân Sơn bị các đối tượng chặt hạ (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Vườn quốc gia Xuân Sơn nằm trên địa bàn huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, có địa hình núi đá vôi đặc trưng.

Nằm cách trung tâm Thủ đô Hà Nội khoảng 120km, Vườn quốc gia có độ che phủ lên đến 84%, sở hữu hơn 1.217 loại thực vật, trong đó có 665 loại cây thuốc quý và 300 loại cây rừng khác nhau.

Vườn quốc gia Xuân Sơn còn có 365 loài động vật, 46 loài thuộc sách đỏ và được bảo tồn nghiêm ngặt.