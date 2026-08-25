Khởi tố 51 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn trị giá 4.000 tỷ đồng

Ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra quyết định khởi tố 51 bị can về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Trong đó, Vũ Hải Đông Dương (SN 1991, quê Phú Thọ, trú tại phường Trung Mỹ Tây, TPHCM) được xác định là người cầm đầu đường dây.

Công an Hà Tĩnh đọc lệnh khởi tố để bắt tạm giam một số đối tượng trong vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo kết quả điều tra, Dương mua 28 công ty “ma” trên mạng xã hội để xuất bán khoảng 24.000 hóa đơn, với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ sau thuế 4.000 tỷ đồng.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Dương tuyển hàng chục cộng tác viên, thiết lập các đầu mối, trung gian và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người. Số tiền thu lợi bất chính được xác định lên đến hàng chục tỷ đồng.

Cuối năm 2025, qua không gian mạng, Công an Hà Tĩnh phát hiện Dương cùng đồng bọn có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn nên xác lập chuyên án để điều tra.

Suốt nhiều tháng qua, Công an Hà Tĩnh thành lập 10 tổ công tác vào TPHCM và các tỉnh phía Nam, phối hợp với công an địa phương triệu tập, khám xét nơi ở của các đối tượng.

Lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm điện thoại di động, máy tính, giấy tờ và tài liệu liên quan.