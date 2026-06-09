Dòng tiền nghìn tỷ trong đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia

Ngày 9/6, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 53 bị can về tội Tổ chức đánh bạc. Trong đó 34 đối tượng bị bắt tạm giam, 19 người bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Các đối tượng bị khởi tố trú tại nhiều tỉnh, thành trong nước, liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc xuyên biên giới hoạt động tại Lào, do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.

Các đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc xuyên biên giới (Ảnh: Trần Tuấn).

Trong số 53 bị can có Triệu Khắc Luân (SN 1987, trú tại TPHCM) và Vày Lền Phat (SN 1995, trú tại thành phố Đồng Nai) là những mắt xích quan trọng trực tiếp quản lý hoạt động của đường dây tội phạm, dưới sự chỉ đạo của đối tượng người Trung Quốc.

Theo cơ quan công an, đầu năm 2026, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến hệ thống cổng game đánh bạc trực tuyến OKWIN.

Nhận định đây là đường dây tổ chức đánh bạc có quy mô lớn, hoạt động tinh vi, liên quan đến yếu tố nước ngoài, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với các đơn vị làm rõ.

Trên cơ sở đề nghị phối hợp của lực lượng chức năng Việt Nam, Bộ Công an Lào đã kiểm tra 2 địa điểm tại tỉnh Sa Van Na Khẹt (Lào). Tiếp đó, Công an tỉnh Quảng Trị đã chủ trì, khai thác các tài liệu điện tử, làm rõ hoạt động của hàng chục đối tượng người Việt Nam và một đối tượng người Trung Quốc.

Từ tài liệu thu thập được, cơ quan công an xác định sau khi Campuchia tăng cường trấn áp tội phạm công nghệ cao, các đối tượng cầm đầu tổ chức tội phạm người Trung Quốc đã chuyển địa bàn hoạt động sang Lào từ khoảng tháng 2.

Triệu Khắc Luân và Vày Lền Phat những mắt xích quan trọng trực tiếp quản lý hoạt động của đường dây tổ chức đánh bạc tại Lào (Ảnh: Trần Tuấn).

Để vận hành hệ thống, đối tượng cầm đầu người Trung Quốc đã tuyển dụng nhiều công dân Việt Nam sang làm việc tại Lào theo mô hình quản lý khép kín. Nhân viên được bố trí ăn ở tập trung, hạn chế tiếp xúc bên ngoài và được phân chia thành các bộ phận chuyên trách, gồm điều hành, quản lý, chăm sóc khách hàng, cho thuê tài khoản ngân hàng, gom quỹ và tài vụ...

Mỗi đối tượng trong tổ chức tội phạm được trang bị máy tính đã cài đặt sẵn tài khoản Telegram, phần mềm để xử lý các giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc.

Sau thời gian kiên trì theo dõi, xác minh, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và cơ quan chức năng Lào đã triệt phá thành công đường dây đánh bạc xuyên biên giới nêu trên.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 2 đến thời điểm bị triệt phá, mỗi ngày hệ thống của tổ chức tội phạm hoạt động tại Lào xử lý khoảng 40 tỷ đồng tiền đánh bạc. Tổng số tiền giao dịch liên quan đến người chơi tại Việt Nam được xác định lên đến 4.000 tỷ đồng.

Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) cùng cơ quan chức năng nước bạn Lào cũng đã đưa các đối tượng liên quan cùng 140 thiết bị điện tử về Việt Nam để phục vụ điều tra.