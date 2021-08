Khởi tố 5 đối tượng bắt giữ, đánh đập 2 công nhân ở Sơn La

Dân trí Lò Văn Pâng chỉ đạo 4 người khác bắt giữ, đánh đập và đe dọa anh Nguyễn Minh Đại và Lò Văn Trường là công nhân của Hợp tác xã Mường Giôn, ở huyện Quỳnh Nhai, Sơn La.

5 đối tượng trong vụ việc (Ảnh: Công an Sơn La).

Trong hai ngày 3 và 4/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng về hành vi bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật.

Các đối tượng bị bắt là: Lò Văn Pâng (sinh năm 1940); Lường Văn Pua (sinh năm 1953); Lường Văn Chiến (sinh năm 1990); Lò Văn Sượng (sinh năm 1969) và Quàng Văn Hơn (sinh năm 1967). Cả 5 đối tượng cùng trú tại xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

Trước đó, ngày 13/6/2021, đối tượng Lò Văn Pâng có hành vi chỉ đạo các đối tượng trên bắt giữ, đánh đập và đe dọa anh Nguyễn Minh Đại và Lò Văn Trường (là công nhân của Hợp tác xã Mường Giôn) tại khu vực đất sản xuất của Hợp tác xã Mường Giôn, thuộc bản Phiêng Mựt, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai.

Công an đã phối hợp điều tra xác minh, xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Văn Yên