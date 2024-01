Khởi tố 4 đối tượng lừa shipper để chiếm đoạt tiền ở Hà Nội

Ngày 4/1, Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hoàn Kiếm đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Kiên (39 tuổi), Nguyễn Văn Trường (43 tuổi), Lê Thị Hường (50 tuổi) và Nguyễn Mạnh Linh (39 tuổi) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan công an, Kiên khai do không có nghề nghiệp ổn định, nghiện ma túy và vừa mới ra tù nên đã bàn bạc với Trường và Hường đi lừa đảo tiền của những shipper.

Các đối tượng bị khởi tố (Ảnh: Công an Hà Nội).

Công an cho hay, Kiên bàn bạc và hướng dẫn Linh tự thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng việc ứng trước tiền hàng của các shipper.

Chúng sẽ nghiên cứu lấy danh sách các cửa hàng và shipper để gọi điện. Một đối tượng sẽ giả vờ là người đặt hàng và đối tượng còn lại là người đưa hàng.

Khi shipper đến lấy hàng, nhóm của Kiên sẽ đưa một gói hàng bên trong có những món đồ cũ, không có giá trị và yêu cầu người giao hàng phải ứng tiền trước để chuyển hàng đi.

Khi shipper đã ứng tiền và giao hàng đến địa chỉ được cung cấp, các đối tượng sẽ tắt máy và chặn liên lạc. Mỗi vụ trót lọt, các bị can chiếm đoạt từ một đến vài triệu đồng và chia nhau.