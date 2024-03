Theo Công an tỉnh Bình Định, trong vụ án này, bước đầu có 4 bị can bị khởi tố vì tội đưa và nhận hối lộ số tiền hơn 190 triệu đồng. Các bị can được cho tại ngoại.

Hoạt động đăng kiểm tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 77-04D (Ảnh: Facebook trung tâm).

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 77-04D Bình Định (tại Khu kinh tế Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) của Công ty CP Mỹ nghệ Bình Định.

Trung tâm được xây dựng với quy mô 2ha, 3 dây chuyền kiểm định, công suất kiểm định 270 xe cơ giới/ngày.

Trước đó, vào tháng 2/2023, Thanh tra Sở GTVT tỉnh Bình Định kiểm tra phát hiện vi phạm ở trung tâm đăng kiểm này. Đăng kiểm viên của trung tâm này bỏ nhiều công đoạn trong khâu kiểm tra phương tiện.

Đây là 1 trong 2 vụ án đang thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Định.

Ngoài vụ án trên, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Định cũng đưa vào theo dõi, chỉ đạo việc giải quyết vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ.