Khởi tố 3 thanh niên mua bán 3kg ma túy đá

Ngày 12/9, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, Công an huyện Tuần Giáo vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt để tạm giam đối với Lường Văn Quý (SN 2006), Lò Văn Hải (SN 1999) và Lò Văn Long (SN 2003), đều ở huyện Tuần Giáo, về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Từ trái qua: Quý, Long và Hải tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó vào lúc 16h5 ngày 5/9, Công an huyện Tuần Giáo phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Điện Biên phá thành công chuyên án Q0923, bắt quả tang Quý đang có hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Khám xét người và phương tiện của đối tượng, lực lượng công an thu giữ 3 túi dạng túi chè ép chân không, bên trong chứa gần 3kg ma túy tổng hợp dạng đá và một số vật chứng liên quan.

Quý cùng tang vật là gần 3kg ma túy đá (Ảnh: Công an cung cấp).

Cùng ngày, Công an huyện Tuần Giáo đã triệu tập Lò Văn Hải và Lò Văn Long để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Chuyên án đang được tiếp tục được điều tra, mở rộng.