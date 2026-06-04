Thành viên đội tình nguyện bị hành hung trên đường đi cứu hộ

Sáng 4/6, bà Võ Thị Anh Thư, Chủ tịch UBND phường Vỹ Dạ (thành phố Huế), cho biết Công an phường đã mời làm việc những người liên quan vụ việc gây rối trật tự công cộng, khiến thành viên Đội cứu hộ 0 đồng Huế bị thương, phải nhập viện cấp cứu. Theo bà Thư, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục điều tra, lập hồ sơ để xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

Thành viên Đội cứu hộ 0 đồng Huế bị hành hung phải nhập viện cấp cứu (Ảnh: Nhật Hoàng).

Anh Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng, Đội trưởng Đội cứu hộ 0 đồng Huế, cho biết vào tối 3/6, đội nhận được yêu cầu hỗ trợ của một người dân bị hư xe máy dọc đường. Hai thành viên của đội là H.N.K. và P. lên đường đi hỗ trợ người dân.

Khi đến khu vực đường Văn Cao (phường Vỹ Dạ) xe của đội cứu hộ tránh một người phụ nữ lớn tuổi đẩy xe kéo, nên lấn sang làn ngược lại. Khi anh K. xuống xe để kiểm tra tình hình bị một thanh niên đứng gần đó tấn công bằng gậy vào vùng ngực và chân, khiến nạn nhân gục xuống đường.

Thấy đồng đội bị hành hung, anh P. (người lái xe) xuống can ngăn cũng bị tấn công. Theo anh Hoàng, sau sự việc, cả 2 thành viên của Đội cứu hộ 0 đồng Huế được đưa vào bệnh viện cấp cứu, hiện tiếp tục theo dõi tại cơ sở y tế.